Úgy tűnik, hogy a PSG elnökének nincsen jó kapcsolata a Real Madriddal és annak elnökével, Florentino Perezzel. A konfliktusok kiváltó oka a szuperliga és Kylian Mbappé át nem igazolása.

Mbappé azon döntése, hogy továbbra is a PSG-nél marad, komoly vitatémát szolgáltat. A bejelentést pedig minden sportrajongó izgatottan várta. A PSG elnöke Nasser el Khelaifi elmondja egy interjúban kapcsolatát Florentino Perezzel.

„Tisztelem őt, de nem vagyunk jó kapcsolatban. Soha nem beszéltem Florentinoval Kylianről, mert ő a mi játékosunk."

Nem ez az első alkalom, hogy a PSG elnöke szót ejt a Florentino Perezzel való kommunikációjáról. A PSG elnöke márciusban már egyeztetett a szuperligáról.

RESPEITO, MAS SEM PAPO! Em entrevista EXCLUSIVA com a nossa @isabelapagliari, o presidente do PSG contou um pouco sobre sua relação com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Polêmica? #PSG #RealMadrid pic.twitter.com/3vPAroDJOO