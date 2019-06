Az olasz bajnok Juventus lépéseket tett a Paris Saint-Germain védőjének, Marquinhos aláírásának megszerzéséért. A Serie A csapat egy 55 millió euró környéki ajánlatott tett a párizsi alakulatnak, a Le10sport szerint.

A PSG nem akarja eladni a brazil válogatott hátvédet, tekintve hogy még mindig csak 25 éves és nagy jövő áll előtte. Jelenleg a Copa Américán erősíti válogatottját hazájukban. A franciák abban reménykednek, inkább Thiago Silván tudnak túladni, így Marquinhos lehet a következő kapitány. Ezért minden ajánlatot visszautasítanak.

Azonban eközben De Ligtért is versenyt fut a két csapat, főleg, hogy úgy tűnik a holland visszautasította a Barcát. Viszont az, hogy a Juventus bejelentkezett Marquinhosért azt is jelentheti, hogy ők is feladták az Ajax kapitányának üldözését, aki így a PSG-ben köthet ki. Az biztos, hogy a torinóiak is nagyon szeretnének egy fiatal védőt kötelékükben tudni.

Fotó forrása: Buda Mendes/Getty Images