Annak ellenére, hogy a katari tulajdonosi kör folyamatosan pumpálja a pénzt a párizsi gárdába, idén ismét idejekorán búcsúztak a BL-ből, ami az előző évek kudarcai után méginkább fájó.



A PSG éppen Philipp Lahm volt klubja, a Bayern ellen búcsúzott, ennek apropóján pedig a bajorok legendája beszélt a franciák helyzetéről.

„Milliókat fektetnek a PSG-be. Politikailag ez remekül működik, de sportszakmailag óriási blama. Így ez az egész projekt egy bugyuta álom marad.”



„Sajnálom a szurkolóikat, akik a továbbjutás reményében utaztak Münchenbe. Minden évben ebben reménykednek, de hogy végre elérjenek valami nagyot.”

