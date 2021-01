2022 nyarán lejár a Paris Saint-Germain szerződése Neymarral és Kylian Mbappéval. Leonardo sportigazgató azonban optimista.



Fotó: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images

A Paris Saint-Germain egy bonyolult helyzetben van, hiszen odáig húzódott minden, hogy Neymar és Kylian Mbappé szerződése is 18 hónap múlva lejár. De Leonardo nem fog könyörögni egy játékosnak sem a maradás érdekében.

„Remélem, hogy a játékosok meg vannak győződve arról, hogy egy komoly és ambiciózus játékosnak itt a helye a PSG-ben. Nem fogunk könyörögni, hogy maradjanak. Ha egy játékosnak tetszik a klub, akkor marad. Csak meg kell találnia az ambíció és a követelmények közötti megállapodást. Kapcsolatban vagyunk mindkét játékossal, és optimista vagyok.”

A spanyol Marca értesülései szerint a PSG Neymar szerződéshosszabbítását tartja jelenleg a legfontosabbnak, mivel Mbappé helyzete sokkal bizonytalanabb. A francia csatárt a Real Madrid szeretné.

