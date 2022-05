Angel Di Maria egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy ingyen csatlakozzon a Juventushoz, miután a Paris Saint-Germain megerősítette, hogy a nyáron távozik a játékosuk.

A 34 éves támadó 2015 óta erősíti a francia klubot, ahova 63 millió euróért érkezett a Manchester Unitedtől. Szerződése június 30-án jár le, de már korábban sejteni lehetett, hogy nem hosszabbít. Ezt most hivatalosan is megerősítette a PSG.





Le @PSG_inside tient à saluer et ses 7 saisons passées sous le maillot Rouge et Bleu. L’Argentin a remporté 18 titres et est devenu le meilleur passeur de l’histoire du Club.