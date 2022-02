A Paris Saint-Germain mindent megtesz annak érdekében, hogy meggyőzze Zinedine Zidane-t.

Zidane az előző idényt követően távozott a Real Madridtól és már többször is szóba hozták a nevét azóta a PSG-vel. A legújabb információk szerint a francia klub még a sportigazgatót is hajlandó lenne meneszteni azért, hogy megszerezze a szakembert.

Most a French Foot Mercato azt írja, hogy a PSG elnöke, Nasszer Al-Khelaifi és a tulajdonos Tamim bin Hamad Al Thani sejk mindent megtesz annak érdekében, hogy kapcsolatba lépjen Zidane-nal.

A PSG kész egyértelműen magasabb fizetést ajánlani Zidane-nak, mint amit a Real Madridnál kapott, ami nettó 12 millió euró volt. A mostani edző, Pochettino jelenleg 8 millió eurót keres évente.

A PSG azonban nem csak pénzbeli áldozatot hozna új edzőjéért. Mivel Zidane nem igazán rajon a jelenlegi sportigazgatóért, Leonardoért, azt is hajlandóak lennének kilátásba helyezni, hogy menesztik a brazilt.

A lap szerint Zidane, ha Arsene Wenger kísérné el a klubhoz.

A jelenleg a FIFA-nál dolgozó Wenger állítólag érdeklődik a Zidane-nal való együttműködés iránt. Az azonban egyelőre nem világos, hogy az Arsenal korábbi menedzsere közvetlenül váltaná Leonardot a sportigazgatói poszton, vagy más szerepet kapna.

