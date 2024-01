A Paris Saint-Germain a következő szezonra már a Kylian Mbappé nélküli életre készül.

A franciák csapatkapitánya a következő hónapokban dönt a jövőjéről, mivel közeledik a párizsi szerződésének a vége.

Mbappénak lehetősége van arra, hogy további 12 hónappal meghosszabbítsa szerződését a Parc des Princes-ben, vagy pedig elfogadja a Real Madrid régóta húzódó ajánlatát.

A Real Madridnál bíznak abban, hogy sikerül végre szerződést kötniük Mbappéval, de jelenleg 2024 elején még semmi sincs megerősítve.

