José Mourinho, akinek 2024-ig szóló szerződése van a Romával, Luis Campos fogadkozása szerint Christophe Galtier helyére kerülhet a PSG kispadjára.

A Radio Monte Carlo jelentése szerint "Luis Campos (a Paris Saint-Germain sporttanácsadója) beszélt José Mourinho ügynökével egy esetleges nyári váltásról. Az RCM Sport értesülései szerint a PSG „gyorsan” szeretné lezárni az üzletet Mourinhóval, aki Luis Campos személyes kérésére érkezhet, mivel ismerik már egymást a portugáliai egyetemi évei óta.

Fabrice Hawkins arról számol be, hogy "a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak Campos és a portugál edző ügynöke, Jorge Mendes között".

Info RMC Sport : Luis Campos a échangé avec l’agent de José Mourinho sur une possible arrivée cet été. L’entraineur de l’AS Roma est intéressé par le PSG. — RMC Sport (@RMCsport) May 7, 2023

A 'The Special One' Mourinhónak 2024-ig szóló szerződése van a Romával, így a PSG-nek tárgyalnia kellene a klub képviselőivel, ha el akarják hozni a 60 éves portugál edzőt. A PSG Thiago Mottát vagy Julian Nagelsmannt is fontolgatja, de Zidane-ról álmodoznak. A PSG már hetek óta keres edzőt Christophe Galtier helyére.

Míg Luis Campos jelöltje Mourinho, addig Katarban Thiago Motta vagy Julian Nagelsmann van napirenden, bár Tamim bin Hamad Al Thani, a katari emír és a PSG tulajdonosának álma Zinedine Zidane.

Borítókép: Andrea Staccioli /Insidefoto/LightRocket via Getty Images