Nasser Al Khelaifi, a PSG elnöke nemrég egy interjúban tisztázta a Zinedine Zidane érkezéséről szóló híreket és azt is elmondta ő miként látja a Kylian Mbappé körül kialakult helyzetet.

Nasser Al Khelaifi a Marca-nak beszélt a PSG-t illető edzőkérdésről. Bár az elnök Mauricio Pochettino távozását nem erősítette meg, Zinedine Zidane érkezését teljesen kizárta.



"Csak azt szeretném egyértelművé tenni, hogy kedveltem Zidane-t játékosként és kedvelem őt edzőként is, de soha nem beszéltünk vele sem közvetlenül, sem közvetve" – mondta.



Al Khelaifi a sokáig a Real Madriddal tárgyaló Kylian Mbappéra is kitért és rögtön a védelmébe is vette őt.



"Tavaly nyáron visszautasítottam 180 millió eurót a Real Madridtól, mert tudtam, hogy Kylian a PSG-nél akar maradni. Nagyon jól ismerem, tudom, mit akar ő és a családja, és nem befolyásolja őket a pénz.”



"Úgy döntött, hogy itt játszik a városáért, a klubjáért és az országáért, valamint a sportprojektért. Csak a játékra és a győzelemre gondol” – fejtette ki.



A PSG elnöke a legkeményebben akkor fogalmazott, amikor a La Liga elnökéről, Jevier Tebasról faggatták.



"Amit teszünk, azt azért tesszük, mert tudjuk, hogy megtehetjük. Nem a mi stílusunk más ligákról, klubokról vagy szövetségekről beszélni. Nem adunk leckéket, és nem fogjuk megengedni, hogy bárki is leckéket adjon nekünk. Ez minden évben ugyanaz. Folytatjuk a projektünk építését” – mondta.

