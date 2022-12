A Paris Saint-Germain kész eladni Kylian Mbappét a szezon után, de nagy pénzt kér érte. A Real Madrid a The Athletic szerint nem tett le a leigazolásáról.

Októberben több médium is arról számolt be, hogy a 23 éves Kylian Mbappé elégedetlen a Paris Saint-Germainnél. A francia világsztár állítólag nem boldog a klubtól kapott ígéretek megszegése után. A csatár elárulva érzi magát, és a hírek szerint minél hamarabb távozni akar. Olyan pletykák is felröppentek, hogy Mbappé megpróbálja felbontani a tavaly tavasszal aláírt szerződését.

A hitelesnek számító The Athletic azt írja, hogy a PSG nyitott arra, hogy nyáron eladja Mbappét, ha megfelelő összeget kapnak érte. Neymar jelenleg minden idők legdrágább játékosa. A PSG 222 millió euróért vette meg a Barcelonától. A hírek szerint továbbra is érdeklődik iránta a Real Madrid, annak ellenére, hogy Mbappé tavasszal elutasította őket. A PSG stratégiája, hogy meggyőzze Mbappét, hogy maradjon még egy ideig, és hogy elég fiatal ahhoz, hogy később is csatlakozhat a Real Madridhoz.

Mbappé szerződése a PSG-vel 2025-ig szól, de a hírek szerint gyakorlatilag 2024-ig szóló megállapodásról van szó, egyéves opcióval. Mbappé szerződtetése nem csak az árcédula miatt lesz drága, hiszen a 23 éves játékos már most is a világ legjobban fizetett labdarúgója.

Borítókép: Glenn Gervot/Icon Sportswire a Getty Images