Luis Enrique, a PSG vezetőedzője minden ürügyet megtalál arra, hogy lecserélje Kylian Mbappét, mióta a támadó úgy döntött, hogy a nyáron elhagyja a klubot.

A PSG legutóbbi három meccsén Mbappé vagy nem kezdett, vagy a meccs vége előtt lecserélték, mint legutóbb a Monaco ellen.

Enrique magyarázatként elmondta, hogy miért teszi ezt: „Elég régóta vagyok a futballban, tudnia kell, hogy egy ilyen klubban minden fontos. Amikor megfelelőnek tartom, akkor játszik, amikor pedig nem, akkor nem, ahogy ezt minden edző teszi.”

Ismétlem, hogy egy bizonyos ponton meg kell tanulnunk Kylian nélkül játszani" - tette hozzá Enrique.

