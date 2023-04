A Paris Saint- Germain ezen a nyáron szeretne megszabadulni Neymartól, van azonban valami, ami keresztül húzhatja a számításait.



A 31 éves brazil világsztár jelenleg sérüléssel küzd, ami miatt kénytelen kihagyni a szezon hátrelévő részét. Bár Neymar állítólag szeretne a klubnál maradni, régóta hírlik, hogy a PSG nem tervez vele. Most a Le Parisien arról számolt be, hogy amennyiben a klubnak sikerülne is meggyőznie a játékost a távozásról, akkor is problémába ütközhet.



A lap szerint a klub vezetői attól tartanak, hogy Neymar nem menne át a potenciális vevő orvosi vizsgálatán. A cikk arra is kitér, Luis Campos azért sürgeti a brazil eladását, mivel zavarja, hogy a játékos hajlamos a sérülésekre.



A francia nagyklub a jövőben várhatóan Kylian Mbappe köré építi majd fel az együttest.

Borítókép: Sylvain Lefevre/Getty Images