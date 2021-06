A spanyol Marca nemrégiben arról számolt be, hogy a Liverpool érdeklődik Kylian Mbappé iránt, de ezeket egy hiteles forrás tagadja.

A 22 éves Kylian Mbappének csak egy éve van hátra a Paris Saint-Germainnal kötött szerződéséből. A csillag jövőjét még nem lehet tudni, de a Real Madrid már régóta arról álmodozik, hogy leigazolja a francia válogatott csatárt.

A Marca értesülései szerint a Liverpool felvette a kapcsolatot a PSG-vel, és Mbappé szerződtetéséről érdeklődött. De Fabrizio Romano transzferszakértő szerint ez "álhír". A Liverpool és Mbappé között nincs semmi tárgyalás ezen a nyáron.

NEW: Liverpool have enquired about Kylian Mbappe's availability this summer. #awlive [@cmwinterburn] pic.twitter.com/rrNpEiHP0S