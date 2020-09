Francia jelentések szerint a Paris Saint-Germain megpróbálja leigazolni Stephan El Shaarawyt Sanghajból.

Az olasz válogatott játékos a következő hónapban tölti be a 28. életévét, és alig több mint egy éve tartózkodik Kínában, amikor is 16 millió euróért szerződtették őt az AS Roma csapatától. A Telefoot értesülései szerint, azért esik a szélsőre a választás, mert El Shaarawyt olcsó alternatívának tekintik a többi PSG jelölttel szemben.

Forrás: football-italia.net

Borítókép: Claudio Villa/Getty Images