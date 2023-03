Xabi Alonso vezetőedző szerint a Bayer Leverkusen labdarúgócsapatának Európa-liga-nyolcaddöntős ellenfele, a Ferencváros ugyanolyan játékerőt képvisel, mint az előző körben 11-esekkel felülmúlt AS Monaco.

"A franciák elleni párharc nagyszerű tapasztalatot adott számunkra, mert azonos szinten van a két riválisunk" - jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján a spanyol szakember, aki az MTI érdeklődésére elárulta, a két gárda másfél évvel ezelőtti két összecsapásából a leverkusenit nézte meg.



"Érdekes volt annak ellenére, hogy azért cserélődtek játékosok, de minőségileg nem változott a két csapat. Tisztelem a Ferencvárost, amely megérdemelten lett csoportgyőztes éppen a Monacót megelőzve. A legjobb teljesítményünket kell nyújtanunk ahhoz itt is és Budapesten is, hogy nyerjünk és jövő héten továbbjussunk".



A játékosként világ- és kétszeres Európa-bajnok tréner kijelentette, kellően felkészültek a csütörtöki találkozóra, melyen sérülése után ismét bevethető lesz a holland Jeremie Frimpong, valamint a korábban fegyelmi vétségek miatt nélkülözött honfitársa, Mitchel Bakker. Az argentin Exequiel Palacios és a német Robert Andrich viszont eltiltás miatt hiányozni fog, de Xabi Alonso szerint elég mély a gyógyszergyáriak kerete ahhoz, hogy ezen felülemelkedjenek.



Florian Wirtz az MTI érdeklődésére úgy válaszolt, nem igazán emlékszik a Ferencváros ellen szerzett győztes góljára, amellyel csapata hazai pályán 2-1-re felülmúlta a magyar bajnokot másfél éve, mert azóta túl sok minden történt vele.



"Xabi Alonso irányítása alatt a játékosok erényeit jobban sikerül kidomborítani, illetve támadásban erősebb lett a csapat, amely ennek megfelelően több gólt ér el" - fogalmazott az október eleji edzőváltás kapcsán a 19 éves német válogatott támadó középpályás, aki térdszalagszakadást követően tért vissza ebben az idényben.



Jó formájával és gólerős játékával kapcsolatban arról beszélt, egyáltalán nem fontos, hogy ő talál-e a kapuba, csakis a győzelem számít.



A csütörtökön 18.45-kor kezdődő találkozóra korántsem ideális körülmények között kerül sor a 30 ezer férőhelyes BayArenában, ugyanis a Ruhr-vidéket erős havazás sújtja, amelyet - az előrejelzések szerint - a meccs napjára esőzés vált fel. A visszavágót jövő csütörtökön a Puskás Arénában rendezik, amely egyúttal a május 31-i finálé helyszíne is lesz.



A találkozót az M4 Sport és Kossuth Rádió élőben közvetíti.

