"Intenzív mérkőzésre számítok, amelyen jól kell játszanunk, mert erős ellenfél a magyar bajnok. Mindenre fel kell készülnünk" - fogalmazott szerdai sajtótájékoztatóján a játékosként a spanyol válogatottal világ- és kétszeres Európa-bajnok szakember.



Xabi Alonso az MTI érdeklődésére úgy fogalmazott, hogy lenyűgöző a Puskás Aréna, de arra még nem gondol, hogy a döntőt is a legnagyobb magyar stadionban rendezik majd május 31-én, mert odáig még nagyon hosszú út vezet.

"Most csakis erre a mérkőzésre koncentrálunk, mert nagyon oda kell figyelnünk, kontrollálni szeretnénk a játékot" - jelentette ki a 41 éves tréner.

Alonso: "After the game in Bremen, we only had three days to prepare. The mood and energy in the team is good. We expect an intense game against a very good team and are ready for #FTCB04."