Izgalmas meccsek vártak ránk a mai EL-játéknapon.



A Sevilla 2-2-es döntetlen után otthon fogadta a Manchester Unitedet. A mérkőzés előtt mindkét csapat szabadkozott, de Rakiticék terve igazolódott.

1-0-s döntetlen után 3-0-s végeredmény született, El-Nesyri duplájával és Bade góljával. Vége tehát a manchesteri álmoknak, ten Hagéknak marad a bajnokság.

Az AS Roma is pályára lépett, az 1-0-s Feyenoord győzelemmel végződő odavágó után a visszavágó is elképesztően drámaian alakult, sokáig a Roma vezetett, majd a 80. percben egyenlítettek a hollandok. Mire már a zsebükben érezhették volna a meccset, jött Dybala és hosszabbításra mentette a párharcot.

A Leverkusen a hazai 1-1-es döntetlen után hozta az elvártat és 4-1-re verte a Royale Union csapatát.

Pályára lépett még a 15 bajnoki pontját frissen visszakapó Juventus is, akik a lelkifröccs ellenére csak döntetlent játszottak a Sportinggal Portugáliában, de ez is elég volt nekik a továbbjutáshoz. A hazaiaknál Edwards, a vendégeknél Rabiot talált be.

Az elődöntőben tehát Juventus-Sevilla összecsapást biztosan látunk majd, a Leverkusen ellenfele pedig a Feyenoord vagy a Roma lesz.

Fotó: Manu Reino/DeFodi Images via Getty Images