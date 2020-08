Újabb koronavírusos esetek miatt szombaton sem került sor a koszovói FC Pristina keddről elhalasztott gibraltári vendégjátékára a Lincoln Red Imps FC ellen a labdarúgó Európa-liga előselejtezőjében.

A találkozót eredetileg azért kellett elnapolni, mert nyolc koszovói játékos koronavírustesztje pozitív lett, és bár a csapat elutazott a miniállamba, az ottani hatóságok nem engedélyezték a mérkőzés megrendezését.



Ezt követően - az európai szövetség (UEFA) különleges szabálya adta lehetőséggel élve - a Pristina koszovói riválisaitól kért kölcsön játékosokat, és több együttes fel is ajánlotta futballistáit egy találkozóra. A Pristina színeiben nem léphettek volna pályára olyan labdarúgók, akik tagjai voltak az eredeti küldöttségnek, míg a húsz kölcsönzött játékosnak az előírások alapján vírusteszteken kellett átesnie, és akkor utazhattak Gibraltárra, ha ezek negatívak.



A Lincoln részéről ezúttal is minden játékos tesztje negatív lett, ők meg is jelentek a stadionban, ennek ellenére nem tudták megrendezni a találkozót, mivel a megelőző vizsgálat ismét nyolc koszovói futballistánál mutatott ki fertőzést.



Egyelőre nem tudni, hogy az UEFA újabb dátumot jelöl-e ki, vagy a gibraltári együttes léphet tovább a párharcból, amelynek továbbjutója a luxemburgi Union Titus Pétange csapatával találkozik az El-selejtező első körében jövő csütörtökön.

Kép: Twitter/FCPrishtina