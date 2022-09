Az olasz klub ezzel a gesztussal igyekszik kiengesztelni drukkereit a gárda gyenge teljesítményéért és szégyenre okot adó vereségéért.

A Lazio csütörtökön, második El-csoportkörös fellépésén 5-1-re alulmaradt az erőviszonyok alapján jóval esélytelenebbnek ítélt dán riválisával szemben. A jegyár megtérítéséről a Lazio közösségi oldalán értesítette rajongóit.

Az első kommentárok kiemelik, hogy a római klub vezetése nem vállalt túl nagy anyagi áldozatot, mivel a dániai kudarcnak összesen 225 Lazio-szurkoló volt helyszíni tanúja.

Official: SS Lazio will reimburse the cost of the Midtjylland-Lazio match ticket to the 225 travelling supporters after the 5-1 loss yesterday. pic.twitter.com/VvCvCoCUBc