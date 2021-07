Az Újpest FC a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában visszavághat a liechtensteini FC Vaduz csapatának, amely 15 évvel ezelőtt óriási meglepetésre elbúcsúztatta az UEFA Kupa-selejtező első körében.

"Az Újpest nemzetközi kupatörténetének legsötétebb napja; Bicskeit máris megbuktatta a csapata; Vaduz-focisuli Újpesten; Liechtensteinek gyalázták meg az Újpestet" - ilyen, és ezekhez hasonló címmel számolt be a magyar sportsajtó 2006 júliusában a Szusza Ferenc Stadionban lejátszott mérkőzésről, amit a vendégek 4-0-ra megnyertek.



A váratlan kudarc után a korábbi szövetségi kapitány, az azóta elhunyt Bicskei Bertalan azonnal lemondott a vezetőedzői posztról, és bár a csapat 1-0-ra megnyerte az idegenbeli visszavágót, a továbbjutás kiharcolására nem volt esélye.





Az FC Vaduz a 2005/06-os szezonban nyolcadik lett a svájci másodosztályban, két évvel később viszont feljutott az élvonalba, ahol azóta öt idényt töltött, legutóbb éppen idén tavasszal esett ki.



A liechtensteini együttes nemcsak a svájci Szuperligában gyűjtött hasznos tapasztalatokat az elmúlt 15 esztendőben, hanem az európai kupaporondon is, ahol 25 éve szinte minden nyáron próbára teszi a tudását: 2015-ben és 2019-ben is a harmadik fordulóig jutott az Európa-liga-selejtezőben, két évvel ezelőtt a második körben például a MOL Fehérvár együttesét búcsúztatta.



A liechtensteini kupagyőztest azért sem lehet egy kézlegyintéssel elintézni, mert liechtensteini futballista alig van a keretében, leginkább svájciak szerepelnek a csapatban, de van osztrák, német, szerb, bosnyák és koszovói játékosai is.

Idén nyáron, a felkészülési időszakban a Vaduz gól nélküli döntetlent játszott a svájci élvonalbeli FC Zürichhel, és még ennél is figyelemre méltóbb, hogy 1-1-es döntetlent ért el a német Bundesligában szereplő SC Freiburggal.



A Magyar Kupa-címvédő Újpest eközben egy győzelemmel, három döntetlennel és egy vereséggel zárt az edzőmeccseken.

A párharc első mérkőzése csütörtökön 21 órakor kezdődik a Megyeri úton, az idegenbeli visszavágót jövő csütörtökön játsszák, a továbbjutó pedig a svájci FC Basel vagy az albán Partizani Tirana együttesével találkozik a következő körben.

Az Újpest és a Vaduz is most mutatkozik be a Konferencia-liga selejtezőjében, a Puskás Akadémia FC viszont már az első fordulóban is pályára lépett, és mivel elbúcsúztatta a finn Inter Turkut, a második körben a lett FK Rigas FS vár rá.

Az első meccset csütörtökön 18 órától rendezik Jurmalában. A felcsútiak másodszor, a lettek harmadszor szerepelnek az európai kupaporondon, és mindkét együttes a múlt héten nyert először párharcot, az FK Rigas FS ugyanis a feröeri KÍ Klaksvíknál bizonyult jobbnak.

A letteknek kedvezhet, hogy a bajnokságuk március közepe óta tart: az FK Rigas FS a második helyen áll, egy ponttal lemaradva a városi rivális Riga FC-től, amely azonban hárommal több mérkőzést játszott. A csapatban számos lett válogatott futballista, valamint szlovén, horvát, szerb, brazil, burundi, cseh, litván és északmacedón légiós is szerepel, a keretben összesen 12 nemzet képviselteti magát.

A párharc visszavágóját jövő csütörtökön rendezik, a továbbjutóra a belga KAA Gent vagy a norvég Valerenga FC vár a következő körben.

Borítókép: Facebook.com/ Újpest FC