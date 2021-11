Az Olympique Lyon 3-0-ra legyőzte a vendég Sparta Praha együttesét a labdarúgó Európa-liga csoportkörének csütörtöki, negyedik fordulójában, ezzel biztosította továbbjutását a sorozat egyenes kieséses szakaszába.

A francia csapat négy kör után százszázalékos mérleggel, 12 ponttal vezeti az A csoportot, amelyben a Sparta Prahának és a Rangersnek egyformán 4-4 pontja van, az utolsó helyezett Bröndby pedig kétpontos.



Az Eintracht Frankfurt az Olimpiakosz otthonában aratott 2-1-es diadallal kedvező helyzetbe került a továbbjutás szempontjából: a német alakulatnak így már 10 pontja van és az élen áll, míg a csoport másik csütörtöki meccsén, 21 órától a magyar válogatott Szalai Attilát is foglalkoztató, kétpontos Fenerbahce az egypontos és sereghajtó belga Royal Antwerp vendége lesz.



A C csoportban a Napoli átvette a vezetést az eddig első Legia Warszawától, amelyet a két héttel ezelőtti 3-0 után ezúttal Varsóban 4-1-re ütött ki.



A West Ham United először veszített pontokat a csoportkörben, miután 2-2-es döntetlenre végzett a vendéglátó KRC Genkkel. Az angolok helyzete így is jó, 10 pontjukkal vezetik a H csoportot, amelyben később Dinamo Zagreb-Rapid Wien összecsapást rendeznek.

Eredmények, csoportkör, 4. forduló:



A csoport:

Bröndby IF (dán)-Rangers FC (skót) 1-1 (1-0)

Olympique Lyon (francia)-Sparta Praha (cseh) 3-0 (0-0)



Az állás: 1. (és továbbjutott) Olympique Lyon 12 pont, 2. Sparta Praha 4 (4-7), 3. Rangers FC 4 (3-4), 4. Bröndby 2

B csoport:

Real Sociedad (spanyol)-Sturm Graz (osztrák) 1-1 (0-1)

AS Monaco FC (francia)-PSV Eindhoven (holland) 0-0



Az állás: 1. Monaco 8 pont, 2. Real Sociedad 6, 3. PSV Eindhoven 5, 4. Sturm Graz 1

C csoport:

Legia Warszawa (lengyel)-SSC Napoli (olasz) 1-4 (1-0)

később:

Leicester City (angol)-Szpartak Moszkva (orosz) 21.00

D csoport:

Olimpiakosz (görög)-Eintracht Frankfurt (német) 1-2 (1-1)

később:

Royal Antwerpen (belga)-Fenerbahce (török) 21.00

E csoport:

Galatasaray (török)-Lokomotiv Moszkva (orosz) 1-1 (1-0)

később:

Olympique Marseille (francia)-SS Lazio (olasz) 21.00

H csoport:

KRC Genk (belga)-West Ham United (angol) 2-2 (1-0)

később:

Dinamo Zagreb (horvát)-Rapid Wien (osztrák) 21.00



F csoport:

Crvena zvezda (szerb)-Midtjylland (dán) 21.00

SC Braga (portugál)-PFC Ludogorec (bolgár) 21.00



G csoport:

Ferencváros-Celtic FC (skót) 21.00

Bayer Leverkusen (német)-Real Betis (spanyol) 21.00

Borítókép: Twitter.com/Olympique Lyonnais