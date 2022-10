A Ferencváros 2-1-re legyőzte a vendég Crvena zvezdát a labdarúgó Európa-liga csoportkörének negyedik fordulójában.

A hazai szurkolók látványos élőképpel, valamint "maximum erő, zéró félelem" felirattal fogadták kedvenceiket a telt házas stadionban. Az első támadásból ugyan a szerb bajnok veszélyeztetett, de ezt követően a zöld-fehérek percei következtek, ígéretes akciókat vezettek, nagyobb védenivalója azért nem volt a vendégkapusnak, mert előtte a védők blokkolták a lövéseket. Kifejezetten lüktető tempóban és gólra törően futballozott mindkét csapat, azonban a védelmek állták a sarat.

A magyar bajnok elsősorban beadásokkal próbálkozott, ezeket sokáig rendre kifejelték a szerbek, mígnem Gojak szélről érkező labdájából Zachariassen volt eredményes. A magyar gól után többnyire mezőnyjátékkal teltek a percek, a kapuk alig forogtak veszélyben a szünetig.





A második félidő azonnal a Crvena zvezda góljával indult, de a videobíró segítségével a játékvezető végül kifelé ítélt szabadrúgást, mert Pesic kézzel vette át a labdát. A Ferencváros válasza sem maradt el, Ryan Mmaee szép cselek után lőtt, ám a labda egy védőn megpattanva a jobb kapufán csattant. A nagy rohanásnak gyors gólváltás lett a vége: előbb a szerbek használták ki a következő helyzetüket, de a Ferencvárost ezúttal nem vetette vissza a bekapott gól, hat perccel később már egyenlített is.







A vendégeket "megfogta", hogy ismét hátrányba kerültek, azonban néhány perc elteltével felocsúdtak és nagy rohamokat indítottak. Az FTC hátsó alakzata mindvégig nyugodt maradt, és bár voltak veszélyes lövései a riválisnak, azok rendre elkerülték a kaput. A hajrában a hazaiak is eldönthették volna kétszer az összecsapást - előbb Nguen, majd Ryan Mmaee hagyta ki a helyzetét -, de így is otthon tartották a három pontot, mert a hosszabbítás utolsó percében Dibusz kivédett egy 17 méteres szabadrúgást.

A Ferencváros harmadik győzelmével és kilenc pontjával magyar csúcsot állított fel az európai kupasorozatok csoportkörére vonatkozóan, egyúttal megőrizte első helyét a négyesében, de a török Trabzonspor sikerével a tavaszi folytatás matematikailag még nem vált biztossá.



A zöld-fehérek két hét múlva az ötödik fordulóban a francia AS Monacót fogadják.

Európa-liga, 4. forduló, H csoport :

Ferencváros-Crvena zvezda (szerb) 2-1 (1-0)

Groupama Aréna, 20 675 néző, v.: Daniel Stefanski (lengyel)

gólszerzők: Zachariassen (24.), S. Mmaee (61.), illetve Mitrovic (55.)

sárga lap: Knoester (28.), Botka (51.), Traoré (63.), Bogdán (86., kispadon), Nguen (91.), illetve Erakovic (21.)

Ferencváros:

Dibusz - Botka, Knoester, S. Mmaee, Pászka - Vécsei, Besic (Esiti, 81.) - Traore, Zachariassen, Gojak (Nguen, 67.) - R. Mmaee (Boli, 95.)

Crvena zvezda:

Borjan - Gobeljic, Erakovic, Dragovic (Milunovic, 82.), Rodic - Mitrovic, Sanogo (Kangwa, 27.), Kanga (Mijatovic, 82.), Ivanic - Pesic, Katai (Bukari, 62.)

I. félidő:

24. perc: Gojak futott el a bal oldalon, egy csel után középre adott, Zachariassen első próbálkozását Borjan még hárította, de a norvég játékos öt méterről már nem hibázott, a kipattanót a keresztléc alá bombázta (1-0).

II. félidő:

55. perc: Mitrovic viharzott el a bal szélen, a 16-osnál befelé tört, majd az ötös bal sarkától a hosszú sarok felé gurított, a labda a bal kapufáról vágódott a hálóba (1-1).

61. perc: Pászka jobbról nagyszerűen ívelt középre, Samy Mmaee pedig hét méterről a bal felső sarokba fejelt (2-1).



Képek: MTI/Illyés Tibor