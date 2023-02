Raphina bocsánatot kért edzőjétől a Manchester United elleni mérkőzés alatti kirohanása miatt.



A brazil játékos ebben a szezonban igazolt a katalán klubhoz, ahol eddig fantasztikusan szerepelt. Raphinha a Manchester United elleni Európa-liga mérkőzésen is folytatta szárnyalását. Előbb Marcos Alonso góljából vette ki a részét, majd ő is betalált, amivel tízre növelte góljai számát. A brazillal kapcsolatban azonban nemcsak remek játékáról beszéltek a mérkőzést követően, hanem arról is, miként dühöngött lecserélése után. Amikor Xavi lehívta őt a pályáról a brazil nem tudta kordában tartani érzéseit és nekiesett az egyik ülés támlájának. Xavi láthatólag nem örült a jelenetnek, a mérkőzés után azonban úgy fogalmazott, nincs benne harag.

Xavi has blood on his hands for making raphinha do like thispic.twitter.com/EuxBvCIMLl — SAM (@Fcb_s_a_m) February 16, 2023



„Megértem Raphinha haragját, én is dühös voltam. A cseréket a csapat érdekében csináltam, nem azért, hogy kiszúrjak valakivel. Raphinha bocsánatot kért tőlem, de erre nem is volt szükség. Pozitívumként fogom fel, hogy mindenki többet szeretne játszani” – ecsetelte a tréner.

Ezt követően a játékos is megerősítette, hogy elnézést kért Xavitól.



„Már beszéltem az edzővel a meccs után, de most megragadom az alkalmat, hogy bocsánatot kérjek mindenkitől. Az edzőtől, az engem váltó Ferrantól, a csapattól, a szurkolóktól.”



„Tudom, hogy hibát követtem el, és azért vagyok itt, hogy mindenkitől bocsánatot kérjek, ez többé nem fog megtörténni. Csak a győzelem vágya hajtott.”



A Barcelona arra törekszik, hogy ne helyezzen túl nagy hangsúlyt az incidensre, Raphinha pedig reméli, hogy szombaton a Cadiz ellen is folytatja jó formáját.

Borítókép: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images