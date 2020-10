A Rangers győzelemmel kezdte az Európa Liga csoportkörét, ugyanis hazai pályán 2-0-ra diadalmaskodott a Standard Liege ellen. A skót együttes sztárja, Kemar Roofe bődületesen nagy gólt lőtt a belga csapat ellen, egyesek szerint megérdemelné a Puskás-díjat.



Roofe találata bejárta a netet, ugyanis egy cseppet sem tucatgólt szerzett. A 92. percben három védőn átverekedte magát, majd a saját térfeléről ívelt a kapuba.

null Absolutely unbelievable by @roofe pic.twitter.com/6NjJf4W15t



Érdekesség, hogy amellett, hogy a csütörtöki Európa-liga forduló legszebb gólja volt, a sorozat történetében még soha senki nem talált be ilyen távolról. A Rangers játékosának ez egészen pontosan 49,9 méterről sikerült.



A bombagól még a csapat vezetőedzőjét, a legendás Steven Gerrardot is ámulatba ejtette, pedig számos nagy találat fűződik az ő nevéhez is.



"Egyik gólom sem tartozik ebbe a kategóriába. Ez egy zseniális momentum volt. Annyira örülök neki, hogy a meccs végén öt-hat alkalommal is visszanéztem. Valószínűleg ez volt a legjobb gól, amit valaha is láttam élőben. 1988 óta játszottam profi szinten."

null Puskas award is heading to Kemar Roofe! What! A! Hit!#UEL pic.twitter.com/88s8Ig7RQb

A lenyűgöző gólt felrobbantotta az internetet, és egyesek szerint megérdemelné az év legszebb góljáért járó Puskás-díjat. Egy biztos, nagyon eltalálta.



Forrás: rt.com



Kép: Jef Matthee/DeFodi Images via Getty Images