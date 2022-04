Szerdán petárdákkal és zajt keltő eszközökkel zavarták meg a Barcelona labdarúgóinak éjszakai pihenését Frankfurtban, ahol a katalán együttes csütörtökön (ma) 21 órától az Eintracht vendégeként lép pályára az Európa-liga negyeddöntőjének első felvonásán.

A történtekről a Hessische Rundfunk közszolgálati médium számolt be a Westend városrészben található szálloda szóvivőjére hivatkozva.



A mérkőzéssel kapcsolatban a német klub azt közölte, hogy a szurkolók részéről óriási az érdeklődés, és 250-300 ezer jegyet is el tudtak volna adni.



Az együttes stadionja a nemzetközi találkozókon közel ötvenezres lelátói kapacitással bír, és a járványhelyzet kapcsán hozott korlátozások miatt először lehet telt ház az Európa-liga most zajló kiírásában.

A párharc visszavágóját egy hét múlva Barcelonában rendezik.

