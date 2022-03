Az FC Barcelona bejutott a legjobb nyolc közé a labdarúgó Európa-ligában, miután a hazai gól nélküli döntetlent követően a csütörtöki visszavágón 2-1-re nyert a Galatasaray vendégeként.

A vezetést a török gárda szerezte meg, ám a végső sikerre is esélyesnek tartott katalán együttes a szünet előtt egyenlíteni, a második játékrészben pedig fordítani tudott. A győztes gólt Pedri szerezte, miután betört a tizenhatoson belülre, leültetett két Galatasaray védőt, majd higgadtan az alsó sarokba lőtte a labdát.

Oh My Pedri

What a magical goal #barca #barcagalatasaray pic.twitter.com/oxGA77NBYf