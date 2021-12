Komolyan veszi a Ferencváros elleni összecsapást, de nem szeretne fölösleges sérüléseket Gerardo Seoane, a Bayer Leverkusen vezetőedzője, akinek tanítványai csütörtökön a labdarúgó Európa-liga csoportküzdelmeinek zárófordulójában a Groupama Arénában lépnek pályára.

A találkozónak nincs tétje, hiszen a Bundesliga előző idényének hatodik helyezettje már biztosan a négyes élén végez, míg a pont nélkül álló Ferencváros sereghajtóként búcsúzik az európai kupaküzdelmektől.

A svájci szakember ennek tükrében hét játékosnak is pihenőt adott: el sem utazott Budapestre a csapat két meghatározó futballistája, a legutóbbi bajnokin a Fürth ellen négyszer eredményes cseh Patrik Schick, illetve a már a német válogatottban is pályára lépett szupertehetség, a 18 esztendős Florian Wirtz.

"Nem szeretnénk kockáztatni néhány játékos esetében egy esetleges sérülést, de például a kapusunk, Lukas Hradecky minden meccsen játszott ebben a szezonban, neki is szüksége van a pihenőre" - nyilatkozta a tréner a Groupama Arénában tartott szerdai sajtótájékoztatón.



A szakember megjegyezte, természetesen szeretnének jó eredményt elérni, és ezt a találkozót is arra használni, hogy a csapat továbbra is fejlődjön, formálódjon.

A Leverkusen játékosai közül a klubot már tíz éve szolgáló Karim Bellarabi vett részt a sajtótájékoztatón. A 11-szeres német válogatott szélső elmondta, még négy mérkőzésük van hátra a téli szünetig, és az a céljuk, hogy ezeket a találkozót százszázalékosan hozzák le.

Az összecsapás csütörtökön 21 órakor kezdődik.

Borítókép: Facebook.com/ Bayer Leverkusen