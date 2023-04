Amikor Xabi Alonso átvette a Bayer Leverkusen irányítását, a bajnokságban a 17. helyen állt a csapat. Mindössze öt hónap leforgása alatt azonban csodát művelt: felkapaszkodtak egészen a hatodik pozícióig, és a Ferencváros európai álmait is porrá zúzva bemeneteltek az Európa Liga elődöntőjébe.

Oda, ahol most egykori trénerének csapata, José Mourinho Romája vár rá.

„Az édesapja menedzser volt, hozzám hasonlóan nőtt fel. Aztán játékos lett belőle – természetesen sokkal jobb, mint én voltam” – mondta 2019-ben a Special one egy konferencián, majd tökéletesen megjósolta mi történik majd a Real Madrid egykori klasszisával.

„Futballista lett, topjátékos. Nagyon magas tudásra tett szert azon a poszton, ahol játszott.”

„Játszott Spanyolországban, Angliában és Németországban. Edzette Guardiola a Bayernben, én magam és Ancelotti a Real Madridban, Benitez a Liverpoolban. Szóval, ha mindezt összerakjátok, Xabinak megvannak a feltételei ahhoz, hogy fantasztikus menedzser legyen belőle.”

Jose never misses, now we’re gonna see Xabi Alonso vs Jose Mourinho in the semis.pic.twitter.com/glO3czZLOA