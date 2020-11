José Mourinho, a Tottenham Hotspur menedzsere nem lett volna olyan őszinte, mint Harry Winks, miután az angol középpályás elismerte, hogy nem a tegnap esti 53 yardos sztrájkjára gondolt.



Az angol csapat 4-0-ra nyert a továbbra is pont nélkül álló Ludogorec ellen az Európa-liga J csoportjában. A mérkőzés 63. percében Harry Winks ritkán látható távoli gólt szerzett, ugyanis a 24 éves középpályása mintegy 56 yardról, vagyis kb. 51 méterről talált be.





Kiderült azonban, hogy Winks valójában a csapattársát, Gareth Bale-t próbálta kiugratni, és elképesztően megdöbbent, amikor látta, hogy a labda a kapuban köt ki. De nem csak a gól utáni reakciója árulkodott erről, Winks a meccs utáni interjúban megerősítette, hogy nem kapura szánta a lövést.



"Szívesen mondanám azt, hogy így akartam, de őszintén szólva az nem lenne igaz." – nyilatkozta góljáról Winks a BT Sportnak. "Láttam, ahogy Gaz (Gareth Bale) befut a kapu elé, őt akartam megjátszani. Eltelt egy kis idő mióta utoljára gólt szereztem, de elégedett vagyok a csapat teljesítményével."

José Mourinho is reagált Winks nyilatkozatára, a portugál menedzser viccesen megjegyezte, hogy játékosa helyében nem lett volna ennyire őszinte.



"Winks őszinte volt, az interjújában elmondta, hogy Bale-nek szánta a labdát. A helyében én azt mondtam volna, hogy így akartam, és megnyerem a Puskás-díjat."

"If it was me, I'd say I tried to score!" #THFC head coach Jose Mourinho says that Harry Winks admitted that he didn't mean his wonder goal against Ludogorets but he was delighted with the way he and his team played. pic.twitter.com/FVp4IQ93VG