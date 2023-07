Új fejezet kezdődik a labdarúgás legrangosabb európai kupasorozatában. A 2024/25-ös szezontól bevezetett reformok kapcsán újabb részleteket osztott meg az UEFA.



LÉTSZÁM, ami nő

32 helyett 36 együttes vesz részt majd a főtáblán. A plusz négy hely a következőképpen került szétosztásra:

az UEFA-koefficiens szerint Európa ötödik legjobb bajnokságának, így a francia Ligue 1-nek a harmadik helyezettje.

egy kisebb liga bajnoka

az a két szövetség, amelynek klubjai az előző szezonban a legjobban szerepeltek az európai kupában.