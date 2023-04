A Sevilla csütörtökön meglepően simán, 3-0-ra mosta le a Manchester United gárdáját, ezzel ők gyalogoltak be az EL-elődöntőbe.



A spanyolok mestere a meccs utáni nyilatkozatával csak tovább tépte a sebeket az angol szurkolók szívében, teljesen megsemmisítve csapatukat.

„A Manchester United egy olyan klub, ami sokkal nagyobb dolgokat vitt véghez ennél.”



„Egy kínosan szoros döntetlen után érkeztünk a meccsre, itt pedig megcsináltuk.”

„Az lepett meg a leginkább minket, hogy tulajdonképpen küzdelem nélkül, nagyon simán nyertünk ellenük. Könnyű volt…”

José Luis Mendilibar.



He called this game "the most important" of his career.



The Sevilla coach has over 450 matches in LaLiga to his name, but this is only his 4th in Europe. He's earned this shot. pic.twitter.com/Kxgy8PgovN