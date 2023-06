José Mourinho, az AS Roma menedzsere négymeccses eltiltást kapott az Európa Liga döntőt követően tanúsított viselkedéséért, számolt be a Goal.com.



Az olasz klub a találkozón 11-esekkel kapott ki a Sevillától, azonban a meccsen több vitatható incidens is történt, melyekre Mourinho azzal reagált, hogy a találkozót követően szégyenteljesnek titulálta Anthony Taylor munkásságát, majd azt is megjegyezte, hogy olyan volt, mintha egy spanyol játékvezető dirigált volna.

Az eset kapcsán hamar kiderült, hogy az UEFA vizsgálatot rendel el, ennek az eredménye azonban egészen eddig nem került nyilvánosságra.

„Az AS Roma szakvezetőjét, José Mourinhót felfüggesztjük négy európai klubmérkőzésre, mivel sértő nyelvezetet alkalmazott a játékvezetővel szemben.” – áll a közleményben.

Az már csak a hab a tortán, hogy a meccset követően a Romát a szurkolóik miatt is megbüntették, így a következő meccsükön nem adhatnak el jegyeket a szurkolóiknak, valamit az MLSZ felé is kártérítéssel tartoznak.

