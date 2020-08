Julen Lopetegui, a Sevilla FC vezetőedzője szerint a labdarúgó Európa-liga péntek esti döntője is azt bizonyítja, hogy játékosai soha nem adják fel a küzdelmet.

"A mezünkön is szerepel, hogy soha ne add fel, és ezt a szívünkbe véstük. A játékosok minden dicséretet megérdemelnek, mert fantasztikusak. Nagyon büszke vagyok mindenkire, és ez akkor is így lenne, ha nem nyertünk volna" - nyilatkozta a szakvezető a kölni döntő után.



A finálé elején Romelu Lukaku tizenegyesből az Internazionalénak szerzett vezetést, majd Luuk de Jong két fejesével fordított a spanyol együttes, ám a milánóiak még a szünet előtt egyenlítettek Diego Godin fejesével. A döntő találat a 74. percben szerencsés körülmények között született, mivel Lukaku rosszul ért bele Diego Carlos ollózásába, a Sevilla így végül 3-2-re győzött.



"Nagyon hálás vagyok a játékosoknak, keményen dolgoztak. Megvolt a hit, az akarat és a szívből jövő erőfeszítés is. Megkaptuk a jutalmat, mert ha sokat adsz, akkor a labdarúgásban sokat is kapsz vissza" - fogalmazott Lopetegui. Az edző emlékeztetett rá, hogy csapata olyan ellenfeleket búcsúztatott a döntőig vezető úton, mint az AS Roma, a Wolverhampton és a Manchester United.



Lopetegui edzői pályafutása sikeresen indult, hiszen a spanyol korosztályos válogatottal U19-es és U21-es Európa-bajnokságot is nyert, de az elmúlt öt évben elmaradtak a jó eredmények, az FC Porto, a spanyol felnőtt válogatott, majd a Real Madrid kispadjáról is menesztették.



"Tudni kell megbirkózni a nehéz pillanatokkal, tudni kell legyőzni a nehézségeket. Szerencsére nem nézek vissza. Szerencsém van, hogy lehetőséget kaptam, és egy ilyen klubnál dolgozhatok. Ez egy igazi csapat, a szó minden értelmében" - magyarázta.

