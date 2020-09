Tizenegyespárbajjal jutott az Európa-liga 4. selejetezőkörébe a fehérvári együttes.



A Fehérvár FC hazai pályán gól nélküli döntetlent követően 11-esekkel 4-1-re legyőzte csütörtökön a francia Reims csapatát, így továbbjutott a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének harmadik fordulójából.



Márton Gábor vezetőedző együttese mostani sikerével egyetlen párharc megnyerésére van attól, hogy 2012 és 2018 után története során harmadszor is csoportkörbe jusson a második számú európai kupasorozatban.



A selejtező utolsó körében a belga Standard Liege vagy a szerb Vojvodina vendége lesz jövő csütörtökön a Fehérvár, újabb továbbjutás esetén pedig először fordulna elő, hogy két magyar együttes is főtáblán szerepelne valamelyik nemzetközi klubsorozatban, mivel a Ferencváros a Bajnokok Ligájában vagy az Európa-ligában már mindenképpen csoportkörös lesz.

Európa-liga, selejtező, 3. forduló:



MOL Fehérvár FC-Stade de Reims (francia) 0-0 - 11-esekkel: 4-1

MOL Aréna Sóstó, zárt kapuk mögött, v.: Jug (szlovén)

sárga lap: Berisha (8.), Chavalerin (45+1.), Foket (56., 115.)

piros lap: Foket (115.)

MOL Fehérvár FC:



Kovácsik - Musliu, Stopira, Fiola - Bolla, Nego, Houri, Nikolov, Hangya - Petrjak (Hodzic, 76.), Zivzivadze (Evandro, 68.)

Stade de Reims:



Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid, Konan - Berisha (Toure, 79.), Munetsi, Chavalerin - Zeneli (Sierhuis, 63.), Dia, Kutesa (Donisz, 69.)

Szokatlan felállásban, három belső védővel kezdte a mérkőzést a Fehérvár, amely szurkolócsoportjai támogatását is élvezhette, a drukkerek a stadionon kívülről belül is jól hallhatóan buzdították kedvenceiket. Az első negyedórában csendesen csordogált a mérkőzés, az esélyesebbnek tűnő Reims nem esett neki a hazai gárdának. A folytatásban felpörögtek a fehérváriak, jöttek a helyzetek is, csak a gól hiányzott, miközben a franciák tulajdonképpen helyzet nélkül hozták le az első félidőt.



Fordulást követően átvette a kezdeményezést a 1956-ban és 1959-ben BEK-döntős Reims, amely viszont 1963 óta nem szerepelt nemzetközi kupasorozatban, mégis Nego Loic lábában volt a vezető gól, de elrontotta a ziccerét. Később visszaesett az iram, kiegyenlítetté vált a játék, érezhető volt, hogy egy találat eldöntheti a meccset. Mivel a rendes játékidőben nem zördült meg egyik háló sem, jöhetett a kétszer 15 perces hosszabbítás.



A ráadás első félidejében sem jutottak dűlőre a felek, bár a vendégek El Bilal Toure helyzeténél közel álltak a vezetés megszerzéséhez. Az ivószünetet követően is a Reims akarata érvényesült, amely öt perccel a vége előtt megfogyatkozott, Thomas Foket kapta meg második sárga lapját. A Fehérvár emberelőnyben inkább a védekezéssel törődött, nem volt már elég ereje a támadásokhoz.



Következtek a 11-esek, Kovácsik Ádám pedig kettőt is megfogott, míg csapattársai egyszer sem hibáztak, így a Fehérvár jutott tovább.



Borítókép: MTI Fotószerkesztőség/Koszticsák Szilárd