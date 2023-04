Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) pénteken elindította a jegyértékesítést az Európa-liga május 31-i, Puskás Arénában sorra kerülő döntőjére - számolt be a hazai szövetség (MLSZ) honlapján.

Az UEFA a Konferencia-liga, valamint a Bajnokok Ligája fináléjára is péntektől (mától) kínál belépőket, s amint arra az mlsz.hu felhívta a figyelmet, a két döntős csapat szurkolóin kívül a semleges érdeklődők számára is lehetőség van a jegyvásárlásra. A belépőkre először jelentkezni kell, majd a szerencsések sorsoláson keresztül jutnak jegyekhez.



Az UEFA a budapesti El-döntőre 47 ezer belépőt értékesít, ebből 15-15 ezret tart fenn a majd döntőbe jutó két együttes drukkereinek, tehát 17 ezer jegy talál gazdára sorsolás útján. Az MLSZ reményei szerint ezekhez elsősorban magyar nézők jutnak majd hozzá.



A legolcsóbb jegy 40, a legdrágább pedig 150 euróba kerül, a köztes két árkategóriába a 65, illetve a 100 eurós belépők tartoznak.



A jegyeket az UEFA.com/tickets oldalon lehet igényelni jövő pénteken 14 óráig.



Az Európa-liga elődöntőiben a Juventus a Sevillával, a Bayer Leverkusen pedig az AS Romával csap össze május 11-én és 18-án.



Borítókép: Getty Images Europe / DeFodi Images