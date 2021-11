Manuel Pellegrini vezetőedző szerint csapata, a Real Betis támadószellemben játszik majd csütörtökön a Ferencváros ellen a labdarúgó Európa-liga csoportkörének ötödik fordulójában.

"Nem tudom, hogy a Ferencváros négy vagy öt védővel áll fel ellenünk, de mindegy is, hiszen nekünk a saját játékunkra kell összpontosítanunk. Támadószellemben szeretnénk futballozni. Győzni akarunk, hogy legyen esélyünk a csoportelsőség megszerzésére" - idézi az FTC honlapja a 68 éves chilei szakvezetőt.



A második számú európai kupasorozat G csoportjában négy forduló után a német Bayer Leverkusennek tíz, a spanyol Real Betisnek hét, a skót Celtic FC-nek hat pontja van. A magyar bajnoki címvédő pont nélkül a tabella utolsó helyén áll, és már a Konferencia-ligába jutást jelentő harmadik pozíció megszerzésére sincs esélye.



"Magyarország legerősebb csapata a Ferencváros, amelyet kreatív, támadószellemű játék jellemez, éppen ezért alaposan felkészültünk a mérkőzésre. Tudjuk, hogy négy játéknap után is pont nélkül áll, ennek ellenére jó játékosokkal rendelkező, kemény riválisnak tartom, amely eddig is szoros meccseket játszott az EL-ben" - vélekedett Pellegrini.



A sevillai együttes szeptember 30-án 3-1-re győzött az FTC otthonában. A 30 éves hátvéd, Marc Bartra felidézte, a Ferencváros már Budapesten is megmutatta, mire képes, ezzel együtt a spanyolok célja hazai pályán is az lesz, hogy ők irányítsanak.



"A győzelemhez koncentráltnak kell lennünk. Az Elche elleni idegenbeli győzelem után jó volt a csapatot övező hangulat, úgyhogy ha csütörtökön is a tudásunk legjavát nyújtjuk, minden rendben lesz" - mondta a Barcelonában nevelkedett védő.

A Real Betis-Ferencváros találkozó csütörtökön 18.45-kor kezdődik.

Borítókép: Fradi.hu