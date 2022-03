A három magyar válogatott futballistát is foglalkoztató RB Leipzig az olasz Atalantával találkozik a labdarúgó Európa-liga negyeddöntőjében.

A pénteken Nyonban tartott sorsoláson az is eldőlt, hogy a Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot is a soraiban tudó lipcsei csapat otthon kezdi majd a párharcot. A Leipzig továbbjutás esetén a portugál Braga és a skót Glasgow Rangers párharcának győztesével csap majd össze a fináléba jutásért.

A végső győzelemre is esélyesnek tartott Barcelona a nyolc között az Eintracht Frankfurttal találkozik majd, párharcuk továbbjutója pedig a döntőbe jutásért a West HamUnited-Olympique Lyon negyeddöntő győztesével játszik. A negyeddöntős párharcok első mérkőzéseit április 7-én, a visszavágókat pedig egy héttel később játsszák. Az első elődöntős meccsekre április 28-án, a visszavágókra pedig május 5-én kerül sor. A sorozat fináléját május 18-án rendezik Sevillában.

