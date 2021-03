Vizsgálatot kért az Európai Labdarúgó Szövetségtől (UEFA) Steven Gerrard, a Glasgow Rangers vezetőedzője, mert egyik játékosa szerint rasszista megjegyzést tett rá a rivális Slavia Praha futballistája a két csapat csütörtök esti Európa-liga-mérkőzésén.

A nyolcaddöntő glasgow-i visszavágóját a csehek nyerték 2-0-ra, és ezzel ők jutottak be a legjobb nyolc közé. A skót bajnok kilenc emberrel fejezte be az összecsapást.



A találkozó 87. percében a vendégek hátvédje, Ondrej Kudela valamit Glen Kamara fülébe súgott úgy, hogy eltakarta a száját, ezen a hazaiak színesbőrű finn légiósa láthatóan felháborodott.



"A játékosom azt mondta, rasszista megjegyzést kapott. Dühös vagyok" - mondta Gerrard.



"Ismerem Glent és száz százalékig megbízok benne. Egyébként is, ha valamit akarok neked mondani a futballpályán, miért kellene eltakarnom a számat és a füledhez hajolnom? Most az UEFA-n a sor, remélem, nem söprik a szőnyeg alá ezt az ügyet."



Vizsgálat indul annak érdekében, hogy kedrítsék, mi történt a két játékos között.



Fotó: Ian MacNicol/Getty Images



A Slavia visszautasította az "undorító" vádakat, közleményében azt írta, Kamara bántalmazta Kudelát a lefújás után, ököllel támadt rá az öltözőfolyosón. A védő azt állítja, hogy amit a középpályásnak mondott, nem volt rasszista. A csehek emellett alattomos játékkal vádolják a skótokat, erre szerintük bizonyíték, hogy a kiállított Kemar Roofe brutális belépője után kapusuknak, Ondrej Kolarnak eltört a koponyacsontja és a stoplik miatt felszakadt a homlokán a bőr. A hálóőrt a 65. percben le kellett cserélni. A Slavia azt is nehezményezi, hogy a lefújást követően nem engedték be játékosait az öltözőbe.



"Kamara megtámadta Ondrej Kudelát, ököllel ütötte a fejét, ezt Steven Gerrard is látta. Az UEFA szintén jelen lévő képviselőjét is sokkolta ez a viselkedés" - állítja a prágai egyesület.



Az UEFA pénteken közölte, hogy vizsgálatot indított a lefújás után történtek miatt, de az ügyet csak az után kommentálja, hogy megismerte az ellenőri jelentést.

