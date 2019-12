Szerhij Rebrov vezetőedző szerint nagyon fontos lesz, hogy a Ferencváros a győzelmi kényszer ellenére megtalálja a megfelelő egyensúlyt a védekezés és a támadás között a Ludogorec elleni, csütörtöki Európa-liga-mérkőzésen.

"Ebben a kiélezett helyzetben mindkét félnek mentálisan és csapatként is helyt kell állnia" - jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján az ukrán szakember, aki kifejtette, nem igazán hisz az esélyesség fogalmában, mert minden találkozó 0-0-ról indul. Példaként hozta fel, hogy nyáron a Bajnokok Ligája selejtezőjében is a Ludogorecet tartották esélyesebbnek, mégis a Ferencváros lépett tovább.

Rebrov arról is beszélt, hogy legtöbb futballistájának mostanáig nem volt ilyen tapasztalata, hogy három hónapon át heti két meccset kell játszania, ennek ellenére még mindig versenyben vannak a továbbjutásért, a bajnokságban pedig élen zárják az őszi szezont. Ugyanakkor leszögezte, mindent el kell felejteni és ezúttal csak a soron következő meccsre kell koncentrálni, mert van egy céljuk, amit el szeretnének érni, ha már eljutottak ennek a lehetőségnek a kapujába.

"Nem túl jó, hogy eddig egyetlen magyar csapat sem élte túl a csoportkört. De nem szeretnék nyomást helyezni a játékosokra, ennek megfelelően azt mondtam nekik, hogy ezt ne nyomásként éljék meg, hanem motivációként, hogy történelmet írhatnak" - mondta Rebrov. A hideg, esős időjárás a gyors futballnak kedvez, de a játékosok nem az időjárási körülményekkel foglalkoznak - tette hozzá.

A magyar bajnok brazil légiósa, Isael szintén azt emelte ki, hogy nagy lehetőség előtt állnak azzal, hogy a kieséses szakaszba juthatnak. Ilyen összecsapáson nem kell plusz motiváció, mert aki nem várja az ilyen meccset, akit nem dob fel ez a tét, az nem is szeret futballozni - jelentette ki.

"Mindkét csapaton nyomás van a továbbjutás miatt" - válaszolt a támadó arra a felvetésre, hogy a Ferencvároson van nagyobb teher azzal, hogy a döntetlen a Ludogorecnek kedvez.



Isael szerint el kell felejteni a két csapat előző három találkozóját, mivel már csak a tét miatt is teljesen más 90 perc vár az együttesekre. Úgy vélte, érdekessé teszi a párharcot, hogy az ellenfelek mostanra jól kiismerték egymást.

"Mindig azért dolgozom, hogy a csapatot segítsem, ez holnap sem lesz másként" - jelentette ki Isael, arra reagálva, hogy akár egyetlen egyéni villanás is eldöntheti a mérkőzést és a továbbjutást.

A négyesből már csoportelsőként a 32 közé lépett a spanyol Espanyol, a másik továbbjutó helyért küzd meg egymással a magyar és a bolgár bajnok Razgradban csütörtökön, közép-európai idő szerint 21 órától. A Ferencváros csak győzelemmel folytathatja szereplését tavasszal - erre magyar csapat legutóbb 16 éve volt képes, akkor a Debreceni VSC az UEFA Kupa harmadik fordulójáig jutott.



