A labdarúgó Európa-liga elődöntőjének visszavágóján a West Ham együttese idegenben is kikapott az Eintracht Frankfurt együttesétől.



A találkozó 19. percében az angol csapat tíz emberre fogyatkozott, miután kiállították Aaron Croswellt, majd hét perccel később a Frankfurt megszerezte a vezetést, amely a győztes gólt is jelentette.

A gól után a West Ham csapata nagyot küzdött, de nem sikerült nem hogy fordítani, de még egyenlíteni sem. Ahogy teltek a percek, a birminghamiek vezetőedzője, David Moyes is egyre frusztráltabbá vált, aminek egy labdaszedő kisfiú lett az áldozata.

A birminghamiek vezetőedzője rosszul viselte, hogy egy bedobás során nem kapta meg olyan gyorsan a labdát, ahogy azt Moyes szerette volna.

A fiatal fiú a pálya felé ejtette a labdát és nem dobta, Moyes pedig visszarúgta azt, amiért kiállította Jesus Gil Manzano játékvezető.

A felvételekből kiderül, hogy a West Ham edzője a kisfiú felé rúgja a labdát.

Just David Moyes smashing the ball at a kid from two yards away. Classy bloke



pic.twitter.com/h2hD2T1LUM