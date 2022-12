A zöld-fehér klub honlapjának keddi beszámolója kiemelte: négy kategóriában lehet jegyet vásárolni a március 16-i hazai találkozóra: 8, 11, 17, illetve 22 ezer forintos áron.

A bajnoki bérleteseknek 20 százalék kedvezményt biztosít az FTC, míg az El-ben bérlettulajdonosok 10 százalékkal olcsóbban juthatnak belépőhöz.

A nyolcaddöntő sorsolását február 24-én tartják, a tizenhat között az első mérkőzéseket március 9-én rendezik, az ellenfélre váró Ferencváros a visszavágót játszhatja pályaválasztóként, méghozzá - amint a weboldal kiemelte - a Puskás Arénában, miután az európai szövetség (UEFA) elfogadta a klub kérvényét.

A sorozat döntőjére május 31-én Budapesten, a Puskás Arénában kerül sor.

