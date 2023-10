A Liverpool a Toulouse ellen lépett pályára az Európa Ligában. A találkozót simán nyerték a vörösök, a magyar Szoboszlai Dominik pedig a padról követte végig az összecsapást.



A csapat negyedik góljánál Nunez hatalmasat hibázott, ugyanis már a kapus is elterült, ő azonban mégis kihagyta a helyzetet. Szerencséjére Gravenberch megmentette a napot és bevágta a kipattanót.

Darwin Nunez, what are you doing?



How could he miss a literal open goal! pic.twitter.com/Xs6zdyfHdj