Javítási lehetőségként tekint a Crvena zvezda elleni Európa-liga csoportmérkőzésre Sztanyiszlav Csercseszov, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője.

"Ha a 4-1-es eredményt nézzük, egy hete jobb volt a Crvena zvezda, de az biztos, hogy Belgrádban nem tettünk meg mindent, amit megbeszéltünk és ami szükséges lett volna a jó eredményhez. A rivális jó csapat, elvégre évek óta magas szinten teljesít, de most van lehetőségünk javítani" - fogalmazott a szerdai sajtótájékoztatóján az orosz szakember, aki az MTI érdeklődésére arról is beszélt, hogy játékban viszont nem a szerb bajnok irányított, mert 60 százalékban a Ferencvárosnál volt a labda.



Csercseszov a sérüléssel bajlódó Tokmac Nguen, Aissa Laidouni és Henry Wingo állapotát firtató kérdésre úgy válaszolt, hogy együttesének vannak sérültjei, akikre nem számíthat csütörtökön, de neveket nem árult el.



"Kemény meccsre számítok, de ezúttal lesz egy előnyünk, ugyanis hazai pályán a szurkolóink mögöttünk lesznek" - jelentette ki Csercseszov, aki Belgrádban azzal volt rendkívül elégedetlen, hogy hátrányba kerülve szétesett a zöld-fehérek játéka, de jelezte, igyekeztek erre a szituációra is felkészülni.



Anderson Esiti arról beszélt az MTI-nek, hogy hétvégén a Debrecen ellen 2-0-ra megnyert bajnokin szívüket-lelküket kint hagyták a pályán, a fontos győzelemből pedig energiát lehet meríteni. Úgy vélte, ha hasonlóan játszanak, az a Crvena zvezda ellen is jó eredményt jelenthet.





"Előre nehéz megmondani, mi fog történni a meccsen, de az edzőnk rávilágított, miben kell előrelépnünk az egy héttel ezelőtti teljesítményhez képest. A következő három meccs viszont nehezebb lesz, mint az első három, mert a két sikerünknek köszönhetően nagyobb az elvárás velünk szemben, van veszítenivalónk és az ellenfelek is tudják már, hogy mire számíthatnak" - fogalmazott a nigériai középpályás.



Esiti szerint a szíve a legnagyobb erénye a Ferencvárosnak. Úgy vélte, a klub Európában is letette már a névjegyét az elmúlt években, de most mindenki új szintre akarja emelni a csapatot.

A Ferencváros-Crvena zvezda El-mérkőzés csütörtökön 21 órakor kezdődik a Groupama Arénában, a meccset az M4 Sport élőben közvetíti.

Fotók: MTI6Illyés Tibor