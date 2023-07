Lóczi István vezetőedző szerint bónuszként tekint a lett Riga FC elleni párharcra a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező második fordulójának első mérkőzésére készülő Kecskeméti TE csapata.



"A kollégáim is megtekintettek több videófelvételt, ezek alapján is azt mondhatjuk, hogy nagyon jó csapatról van szó" - magyarázta Lóczi.



Hozzátette, komoly, 29 mérkőzést számláló nemzetközi tapasztalat áll a Riga FC mögött az utóbbi évekből. Ez azt jelenti, hogy minden évben négy-hat meccset vívnak meg ezen a szinten. Sok légiósuk van, a kezdőcsapatban átlagosan heten kapnak rendszeresen helyet, ezt mutatta az elmúlt két találkozójuk is.



"Jó játékerőt képviselnek. A csapatunk úgy fogja fel ezt, mint egy bónusz, remélhetőleg a megfelelő önbizalommal megyünk majd ki a pályára" - mondta.



Lóczi a múlt héten csatlakozott az előző idényben NB I-es ezüstérmes KTE szakmai stábjához, mert az európai szövetség előírásai miatt csak pro licences végzettségű szakember adható meg vezetőedzőnek a nemzetközi meccseken. Szabó István vezetőedző ezzel együtt a meccs előtti utolsó edzésen is ott volt.



Lóczi hozzátette, támadószellemű ellenfélre számítanak, amelynek vannak gyenge pontjai, amiket igyekeznek kihasználni. Hangsúlyozta, a várható telt ház és a remek hangulat egészen biztosan fel fogja dobni csapatát, de fontos, hogy higgadtak maradjanak a játékosok.



A kecskemétiek játékosa, Nagy Krisztián szerint minden adott ahhoz, hogy jó eredményt érjenek el, hiszen rengeteget készültek a Riga FC-ből az utóbbi napokban.



"Nagyon kemény felkészülésen vagyunk túl. Úgy gondolom, a csapat maximálisan felkészült az ellenfélből, rengeteg videózás és elemzés jellemezte a heti munkánkat. Készen áll mindenki arra, hogy megmutassa, mit tud" - mondta.



Nagy Krisztián kisebb sérülés miatt rövid ideig hiányzott a felkészülés során, de jól haladt a rehabilitációja, felkészülési mérkőzésen már gólt is szerzett, és bízik abban, hogy a Riga ellen is pályára léphet. A KTE játékosa azzal már mindenképpen elégedett lenne, ha nem kapnának gólt, de a győzelem a céljuk.



A Riga FC az izlandi Víkingur Reykjavík együttesét búcsúztatta a selejtező első körében, a lett bajnokságban pedig 18 győzelemmel, négy döntetlennel és egy vereséggel a tabella élén áll.



A Kecskemét-Riga FC találkozó csütörtökön 19 órakor kezdődik a Széktói Stadionban. A visszavágóra egy héttel később kerül sor, a továbbjutóra a holland FC Twente vagy a svéd Hammarby BK vár a következő fordulóban.



