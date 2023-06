A hírek szerint nem csak a Roma és José Mourinho kritizálta Anthony Taylor játékvezető teljesítményét a Sevilla elleni Európa Liga-döntőn, a főnökei is láttak hibákat.

Mourinhót az UEFA azzal vádolja, hogy a Puskás Aréna parkolójában a büntetőpárbajban eldöntött mérkőzés után történt összetűzés során sértő és gyalázkodó szavakat használt a játékvezetővel szemben. Tiago Pinto igazgató nyíltan bírálta Taylort is a játékvezetői teljesítmény miatt, amely "nem felelt meg" egy európai döntő színvonalának.

A Calciomercato.com és a Corriere dello Sport szerint ezt a véleményt osztotta Roberto Rosetti, az UEFA kijelölője is, aki szintén nem volt elragadtatva Taylor több szituáció kezelésétől. A legnagyobb a Fernando kezezése volt, amelyet Taylor úgy ítélt meg, hogy a karja természetes helyzetben volt, és a VAR nem avatkozott be, hogy pályán történő felülvizsgálatot javasoljon, de az is, hogy több sárga lapot is kiosztott a Roma játékosainak, miközben a Sevilla sokkal többet is kaphatott volna, többek között Lucas Ocamposnak egy dupla figyelmeztetést. Taylor egy nem létező büntetőt is megítélt a Sevilla javára, de ezt a döntést a VAR felülvizsgálata korrigálta.

Ez azt is jelentheti, hogy Taylor egy ideig nem kap újabb olyan kiemelt feladatot, mint egy kupadöntő, és figyelembe véve, hogy 45 éves, lehet, hogy ez volt az utolsó nagy UEFA-rendezvénye. Mindez persze nem mentheti fel Mourinho és mindenekelőtt a szurkolók viselkedését, akik a budapesti repülőtéren lökdösték és kiabáltak Taylorral és családjával.

Borítókép: Adam Davy/PA Images via Getty Images