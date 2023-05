Két rendkívül motivált csapat találkozott egymással szerda este a Puskás Arénában az Európa Liga fináléjában, ahol a Mendilibar vezette Sevilla és az AS Romát trenírozó Mourinho sem vesztett még Európai Kupadöntőt.

Meglepetésre a kezdőbe került a rómaiaknál Paulo Dybala, aki az első félidőben főszereplővé is vált. Egy véleményes labdaszerzést követően kapott remek labdát a Mancinitől, amit követően a tizenhatoshoz érve tökéletesen lőtt a hosszú alsó sarokba. Ezzel a farkasok megszerezték a vezetést, azonban az előny birtokában úgy tűnt, mintha ők ezért érkeztek volna: egy gólért, amivel döntőt nyerhetnek.

Megneszelték ezt a spanyolok is, a második játékrészben átvették az irányítást, és ennek meg is lett a gyümölcse: az 55. percben Jesus Navas beadását követően a korábban még asszisztot kiosztó Mancini ért bele szerencsétlenül a játékszerbe, ami a kapuba pattant, így minden kezdődhetett elölről. Az olaszok például majdnem ismét előnyhöz jutottak egy rafinált szabadrúgás kombináció után, de Belotti pöccintését Bono hárította bravúrral, és a Sevilla befejezéseibe is mindig valamilyen hiba csúszott, vagy a kapufa sietett az ellenfél segítségére, így jöhetett a kétszer tizenöt perces hosszabbítás.

Ahol a folyamatos sérülések és játékmegszakítások miatt állandó és főleg élvezhető játék ritkán alakult ki, kicsit mintha mindkét alakulat a büntetőkre készült volna a végül 132 percesre nyúló döntőn, aminek a teljes slusszpoénja akár az is lehetett volna, ha Smalling fejese nem a keresztléc tetejére pattan, hanem a kapuba.

A büntetőknél már elkerülhetetlen volt a dráma, és míg Ocampos, Lamela és Rakitic nem hibázott, addig a farkasoknál hiába indított Cristante góllal, Mancini és Roger Ibanez hibázott. Jöhetett Montiel, aki egy érzelmi hullámvasútra felülve előbb gyatrán Patricio malmára hajtotta a vízet, majd mivel a portugál kapus ellépett a gólvonalról, a megismételt ítéletet elementáris erővel a jobb oldalra a hálóba bombázta.

Mourinho így karrierje során először hajtott fejet egy csapat előtt európai kupadöntőn, a Sevilla pedig hetedik alkalommal az Európa Liga királya. Érdekesség, hogy Marko Dmitrovic személyében egy egykori újpesti kapus is magasba emelheti a trófeát a Puskás Arénában, ami azonban ennél is fontosabb, hogy a sikerrel egyidejűleg az is eldőlt, hogy csapatával ott lehetnek a jövő évi Bajnokok Ligája csoportkörében.

Borítókép: Getty Images Europe / Maja Hitij