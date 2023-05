José Luis Mendilibar, a Sevilla vezetőedzője szerint a kevesebbet hibázó csapat emelheti majd magasba a trófeát a labdarúgó Európa-liga szerdai döntője után, a Puskás Arénában.

"Amikor átvettem az irányítást, már a kieséses szakaszban volt az együttes, így nem minden az én érdemem. Erős csapatokkal kellett játszani, de eljutottunk a döntőig. Holnap sem lesz ez másként, mindent bevetünk, hogy ismét elhódítsuk a kupát" - fogalmazott a március 21-én kinevezett 62 éves tréner, aki így a második számú európai kupasorozatban a negyeddöntőtől irányította a Sevillát. - "A történelem nem hazudik, ez a klub ebben a sorozatban, főleg az elmúlt húsz évben, a legjobb volt. De a történelem önmagában nem nyer meccset. Ez lesz a legnehezebb mérkőzésünk a legerősebb ellenféllel szemben egy semleges helyszínen".



A baszk szakember úgy vélekedett, mindkét csapat számára nehéz lesz hazavinni a trófeát. Szerinte a hibák megbosszulják magukat, ezért az dönt majd, melyik együttes hibázik kevesebbet. Arra nem tudott válaszolni, hogy mit tart fontosabbnak, az edzői tapasztalatot, vagy egy csapat nagyobb rutinját, ehhez csak annyit fűzött hozzá, hogy neki - a hatodik fináléjára készülő José Mourinhóval szemben - az első döntője lesz, ezért különleges estére készül.

"Nem érdekel a jövőm, én két és fél hónapra érkeztem. Nyugodt vagyok, csak a holnapi meccsre koncentrálok. Az idény után majd kiderül, mi lesz a sorsom, de nem hiszem, hogy egyetlen meccs döntene erről" - mondta Mendilibar, aki hálás volt kollégája Sevillát méltató szavaiért, ugyanakkor szerinte lényegtelen melyik csapat számít esélyesnek, mert az előny vagy a hátrány a pályán ütközik ki, az előtte lévő spekuláció semmit sem számít.

Mendilibar sem mulasztotta el dicsérni az ellenfelet, az AS Romát, amely megfogalmazása alapján nagyon erősen védekezik, minden játékelemben erős, ráadásul a kiélezett szituációkban is nyugodt tud maradni. Megjegyezte, utóbbi a saját csapata számára is fontos lesz, továbbá hozzátette, nem szeretnének teret engedni a rivális kontráinak.

A csapatkapitány Jesús Navas arról beszélt, fantasztikus érzés a Sevillával nyerni, és most itt vannak egy újabb lehetőség kapujában.

"Azt mondtam a játékostársaimnak, hogy élvezzék a pillanatot. Azért küzdünk, hogy hazavigyük a trófeát a gyönyörű városunknak" - jelentette ki a 37 éves védő, aki a Sevilla hat diadalából háromnak - 2006-ban, 2007-ben és 2020-ban - volt részese. "Intenzív játékra készülünk, de türelmesnek kell lenni, mert nagyon erős a rivális, viszont ők is fognak hibázni. A csapatunk képes sikerrel venni ezt az akadályt is".

Ivan Rakitic azt emelte ki, hogy a diadalhoz száz százalékot kell nyújtaniuk, illetve azt hangsúlyozta, hogy nem változtatnak a stílusukon a döntőben sem, igyekeznek úgy készülni, mint bármelyik másik mérkőzésre.

"Azért vagyunk itt, mert jól végeztük a dolgunkat, a hat megnyert döntő nem nyomaszt minket" - jelentette ki a vb-ezüstérmes horvát középpályás, aki 2014-ben nyert Európa-ligát a Sevillával.

A budapesti döntő, melyet az M4 Sport élőben közvetít, 21 órakor az angol Anthony Taylor sípjelére kezdődik.



Borítókép: getty images europe / Clive Rose