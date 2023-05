Kevin nélkül nincs karácsony, a Sevilla nélkül nincs Európa Liga döntő – gondolhatják a spanyolok fanatikusai, akik tegnap este belehajszolták hőseiket a győzelembe, és hamarosan a budapesti fináléban is megtehetik ugyanezt.

A csapat edzője, José Luis Mendilibar megérdemeltnek tartja a továbbjutást.

„A célunk az volt, hogy a legjobbunkat nyújtsuk ebben a sorozatban, és minden remekül alakul eddig: két nagyszerű alakulatot búcsúztattunk a Manchester United valamint a Juventus személyében és Budapesten egy másik kiváló edző remek csapatával nézhetünk szembe. Az emberek nem gondolták volna, hogy végre tudunk majd hajtani valami ilyesmit, de megcsináltuk. Remek mérkőzéseket játszottunk, különösen hazai környezetben, és joggal jutottunk a döntőbe.”

⚽️ Suso's strike, Vlahović chip or Lamela's header...



Which was the best goal? ????@Heineken || #UELGOTW || #UEL