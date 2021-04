A Manchester United házigazdaként 6-2-re legyőzte az AS Romát, a Villarreal pedig 2-1-re nyert az Arsenal ellen a labdarúgó Európa-liga elődöntőjének csütörtöki, első mérkőzésén.

Manchesterben az olaszok a szünetben még 2-1-re vezettek, második találatukat a bosnyák Edin Dzeko lőtte, aki így már három különböző klub színeiben, három különböző versenysorozatban, három különböző évtizedben szerzett gólt az Old Traffordon. Az első félidőben is eredményes Bruno Fernandes a második felvonásban tizenegyesből talált be, ez volt a huszadik gólja büntetőből a United színeiben.



Az Arsenal az első felvonásban egyszer sem találta el spanyol ellenfele kapuját, végül mégis sikerült olyan eredményt elérnie, amellyel életben tartotta döntőbe jutási esélyeit. A visszavágókat egy hét múlva rendezik, a finálét pedig május 26-án játsszák Gdanskban.

Eredmények, elődöntő, első mérkőzések:

Villarreal (spanyol)-Arsenal (angol) 2-1 (2-0)

Manchester United (angol)-AS Roma (olasz) 6-2 (1-2)



