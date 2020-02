Mint korábban írtunk róla, a rossz időjárási körülmények miatt elhalasztották a Salzburg-Frankfurt Európa-liga mérkőzést.

Az osztrák városba ellátogató népes Frankfurt tábor azonban nem akart sportesemény nélkül maradni estére, ezért killátogattak a Salzburg jégkoronkcsapatának mérkőzésére, ahol fantasztikus hangulatot teremtettek.

What do you do when your team's @EuropaLeague game is

unexpectedly postponed? Go catch some hockey and raise the roof, of course!

––––––#SGEuropa #SALSGE #UEL pic.twitter.com/902W54sfNk